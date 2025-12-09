Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Глава Реутова впал в кому

09 декабря 2025 в 19:28
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Науменко якобы попал в серьезную аварию в Нижнем Новгороде

Науменко якобы попал в серьезную аварию в Нижнем Новгороде

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Глава подмосковного Реутова Филипп Науменко впал в кому после аварии. Об этом сообщил источник URA.RU.

«Науменко экстренно госпитализировали в больницу», — отметил собеседник агентства. По его данным, на днях Науменко попал в серьезную аварию в Нижнем Новгороде. Сейчас мэр находится в коме, за его жизнь борются специалисты.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал