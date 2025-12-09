Глава Реутова впал в кому
09 декабря 2025 в 19:28
Науменко якобы попал в серьезную аварию в Нижнем Новгороде
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Глава подмосковного Реутова Филипп Науменко впал в кому после аварии. Об этом сообщил источник URA.RU.
«Науменко экстренно госпитализировали в больницу», — отметил собеседник агентства. По его данным, на днях Науменко попал в серьезную аварию в Нижнем Новгороде. Сейчас мэр находится в коме, за его жизнь борются специалисты.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (1)
- Вован09 декабря 2025 20:22Видимо здорово летел , не разбирая дороги .
Следующий материал