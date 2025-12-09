Лечат, спасают и учат: в Тюмени наградили героев

Тюменцы стали обладателями медалей и званий Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменской области подвели итоги Года героев. Во время торжественного мероприятия губернатор Алексадр Моор вручил тюменцам награды за их профессиональные заслуги. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Вручил землякам награды за профессиональные заслуги. Среди них — Кирилл Горбатиков, заведующий отделением Областной клинической больницы №1. Он провел более 10 000 сложных операций на сердце у детей», — рассказал губернатор.

В числе награжденных также медик Инга Малышкина. Во время пандемии коронавируса она работала в моноинфекционном госпитале, а также ездила в командировку в Донецк.

Чествовали и руководителя тюменского поисково-спасательного отряда Павла Ступника. Весной 2024 года во время рекордного паводка мужчина возглавил работу спасателей.