Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Лечат, спасают и учат: в Тюмени наградили героев

Губернатор Моор вручил госнаграды тюменским героям
09 декабря 2025 в 19:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Тюменцы стали обладателями медалей и званий

Тюменцы стали обладателями медалей и званий

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменской области подвели итоги Года героев. Во время торжественного мероприятия губернатор Алексадр Моор вручил тюменцам награды за их профессиональные заслуги. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Вручил землякам награды за профессиональные заслуги. Среди них — Кирилл Горбатиков, заведующий отделением Областной клинической больницы №1. Он провел более 10 000 сложных операций на сердце у детей», — рассказал губернатор.

В числе награжденных также медик Инга Малышкина. Во время пандемии коронавируса она работала в моноинфекционном госпитале, а также ездила в командировку в Донецк.

Продолжение после рекламы

Чествовали и руководителя тюменского поисково-спасательного отряда Павла Ступника. Весной 2024 года во время рекордного паводка мужчина возглавил работу спасателей.

Еще одна награда заслуженно отправилась к Андрею Вороняк, преподавателю тюменского подразделения Свердловского учебного центра профессиональных квалификаций СвЖД. За годы работы он подготовил более 10 000 специалистов по основным локомотивным профессиям.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал