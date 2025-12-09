Путин поддержал отмену экзамена по русскому для детей соотечественников из-за рубежа
По словам Путина, в таких случаях нужно проводить не тесты, а помогать детям с освоением материалов
При переезде русскоязычных соотечественников из-за рубежа не должно вводиться никаких экзаменационных требований. Об этом сообщил президент России на ежегодном Совете по правам человека.
«Какие экзамены-то? Нужно просто помочь этим детям, если есть необходимость, оказывать им помощь в освоении тех или иных предметов», — сказал Путин на Совете, трансляция которого ведется в пресс-службе Кремля. По его словам, в таких случаях необходимо не проверять детей тестами, а оказывать им поддержку в освоении учебных предметов, если это нужно. Он поручил внести такие корректировки в принятые ранее документы.
Ранее для детей-иностранцев, поступающих в российские школы, с 1 апреля 2025 года ввели обязательное тестирование по русскому языку и проверку пакета документов. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что после введения этих требований в школы смогли устроиться лишь около 19% детей мигрантов, тогда как почти 80% не прошли из-за недостаточного знания языка и ошибок в документах.
