Путин поддержал отмену экзамена по русскому для детей соотечественников из-за рубежа

При переезде русскоязычных соотечественников из-за рубежа не должно вводиться никаких экзаменационных требований. Об этом сообщил президент России на ежегодном Совете по правам человека.

«Какие экзамены-то? Нужно просто помочь этим детям, если есть необходимость, оказывать им помощь в освоении тех или иных предметов», — сказал Путин на Совете, трансляция которого ведется в пресс-службе Кремля. По его словам, в таких случаях необходимо не проверять детей тестами, а оказывать им поддержку в освоении учебных предметов, если это нужно. Он поручил внести такие корректировки в принятые ранее документы.



