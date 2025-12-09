Мэрия из ХМАО стала лидером федерального рейтинга прозрачности закупок

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сургутский район ХМАО отметили в национальном рейтинге прозрачности закупок. Глава района Андрей Трубецкой сообщил, что муниципалитет в очередной раз подтвердил статус одного из самых эффективных и открытых в стране.

«По итогам Национального рейтинга прозрачности закупок за период с июля 2024 по июнь 2025 года Сургутский район получил высшую оценку — „Гарантированная прозрачность“», — сообщил Андрей Трубецкой. Муниципалитет набрал 5922 балла. Результат позволил обойти Челябинск, Екатеринбург и Сочи.

Церемония награждения церемония награждения прошла в Торгово-промышленной палате РФ. Муниципалитет принимал участие в рейтинге седьмой раз. И уже четыре раза становился лидером. Рекордный объем закупок был в 2024 году — на сумму порядка 9 миллиардов рублей. «Ключевую роль в этом сыграли внедренные цифровые решения. С 2017 года успешно функционирует „Электронный магазин Сургутского района“ для малых закупок, а с 2018 года все этапы — от планирования до исполнения контрактов — полностью переведены в электронный формат с помощью системы „Госзаказ“», — отметил Трубецкой.

