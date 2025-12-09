Мэрия из ХМАО стала лидером федерального рейтинга прозрачности закупок
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Сургутский район ХМАО отметили в национальном рейтинге прозрачности закупок. Глава района Андрей Трубецкой сообщил, что муниципалитет в очередной раз подтвердил статус одного из самых эффективных и открытых в стране.
«По итогам Национального рейтинга прозрачности закупок за период с июля 2024 по июнь 2025 года Сургутский район получил высшую оценку — „Гарантированная прозрачность“», — сообщил Андрей Трубецкой. Муниципалитет набрал 5922 балла. Результат позволил обойти Челябинск, Екатеринбург и Сочи.
Церемония награждения церемония награждения прошла в Торгово-промышленной палате РФ. Муниципалитет принимал участие в рейтинге седьмой раз. И уже четыре раза становился лидером. Рекордный объем закупок был в 2024 году — на сумму порядка 9 миллиардов рублей. «Ключевую роль в этом сыграли внедренные цифровые решения. С 2017 года успешно функционирует „Электронный магазин Сургутского района“ для малых закупок, а с 2018 года все этапы — от планирования до исполнения контрактов — полностью переведены в электронный формат с помощью системы „Госзаказ“», — отметил Трубецкой.
По словам мэра, район повышает эффективность закупочных процедур комплексно, что позволяет сокращать объем неконкурентных закупок. «Развитая контрактная система — это не только инструмент эффективного расходования бюджета, но и важный фактор социально-экономического развития. Она способствует созданию современной инфраструктуры, привлекает местных поставщиков и повышает качество услуг для жителей, — подытожил Трубецкой.
