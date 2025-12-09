Логотип РИА URA.RU
Из Тюмени запустят рейс на юг

Рейс из Тюмени в Краснодар начнет летать с 24 декабря
09 декабря 2025 в 20:34
Полеты будут осуществлять раз в неделю

Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

С 24 декабря из Тюмени в Краснодар запустят новые прямые рейсы. Об этом URA.RU сообщили в авиакомпании Utair.

«Запускаем рейсы в Краснодар из Тюмени. Полеты будут выполняться раз в неделю, по средам», — рассказал перевозчик.

Отправление из Тюмени будет осуществляться в 08:30. Обратно из Краснодара самолеты будут вылетать в 11:45.

Ранее URA.RU писало о том, куда тюменцы могут улететь на прямых рейсах перед Новым годом или прямо 31 декабря. Как оказалось, встретить праздник можно даже в небе.

