Из Тюмени запустят рейс на юг

Полеты будут осуществлять раз в неделю Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

С 24 декабря из Тюмени в Краснодар запустят новые прямые рейсы. Об этом URA.RU сообщили в авиакомпании Utair.

«Запускаем рейсы в Краснодар из Тюмени. Полеты будут выполняться раз в неделю, по средам», — рассказал перевозчик.

Отправление из Тюмени будет осуществляться в 08:30. Обратно из Краснодара самолеты будут вылетать в 11:45.

