Из Тюмени запустят рейс на юг
Рейс из Тюмени в Краснодар начнет летать с 24 декабря
09 декабря 2025 в 20:34
Полеты будут осуществлять раз в неделю
С 24 декабря из Тюмени в Краснодар запустят новые прямые рейсы. Об этом URA.RU сообщили в авиакомпании Utair.
«Запускаем рейсы в Краснодар из Тюмени. Полеты будут выполняться раз в неделю, по средам», — рассказал перевозчик.
Отправление из Тюмени будет осуществляться в 08:30. Обратно из Краснодара самолеты будут вылетать в 11:45.
Ранее URA.RU писало о том, куда тюменцы могут улететь на прямых рейсах перед Новым годом или прямо 31 декабря. Как оказалось, встретить праздник можно даже в небе.
