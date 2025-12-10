Михаил Арзамасцев вину в предъявленном обвинении не признает Фото: Сергей Бодров / URA.RU

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в следственный изолятор бизнесмена и главу благотворительной организации «Чистое сердце» Михаила Арзамасцева, обвиненного в мошенничестве. Свою вину он не признает, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«В отношении Михаила Арзамасцева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Она будет действовать до 7 февраля 2026 года», — озвучил судья. На этом настаивали полицейские следователи. По их просьбе слушание прошло в закрытом режиме (сослались на тайну следствия). Защита просила более мягкую меру пресечения.

Арзамасцева задержали 8 декабря. Как стало известно позже, против него возбудили два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 172 УК РФ. Силовики считают, что коммерсант якобы мог незаконно переоформить на себя комнату в общежитии площадью 15 кв. м. одного из тех, кто обратился за помощью в центр (оценивается в миллион рублей). Во время обысков у Арзамасцева обнаружили несколько миллионов рублей.

Продолжение после рекламы

Адвокат Вячеслав Астафьев считает обвинения необоснованными. По его мнению, вопрос по сделке нужно решать в гражданско-правовом поле, а не уголовном. При этом, по его словам, показания потерпевшего являются несостоятельными. Сам Арзамасцев имеет ряд наград за помощь бездомным и СВО. «Ранее Арзамасцев всегда являлся в полицию при вызове, он не скрывался и предоставлял сведения о своей предпринимательской деятельности. Показание потерпевшего по делу вызывают у защиты серьезные сомнения, так как сделка проводилась нотариусом и никем не оспаривалась. Потерпевший получил деньги за комнату, но отрицает это. Сделка состоялась еще 15 апреля 2024 года, почему потерпевший ждал год, чтобы обратиться в полицию, если считает, что его обманули, непонятно», — говорил защитник Вячеслав Астафьев.

Также в СМИ были сведения, что Арзамасцев якобы может быть причастным к отмыванию средств для застройщиков. Астафьев эту информацию опроверг. По его словам, силовики проводили проверку в отношении Арзамасцева и нарушений в его деятельности не нашли. За расследованием уголовного дела URA.RU следит в этом сюжете.