Путин рассмотрит списки на помилование заключенных
В 2024 году президент Путин помиловал 52 женщины
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин в преддверии Нового года рассмотрит списки на помилование заключенных. Об этом он сообщил на ежегодном Совете по правам человека.
«Хорошо. Обязательно рассмотрю. А у вас есть какие-то конкретные списки?», — ответил Путин на вопрос члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Евы Меркачевой. Она ответила президенту, что предлагает рассмотреть тех, кто отбывает наказание за нетяжкие и ненасильственные преступления. Прежде всего речь идет о женщинах с детьми и инвалидах.
В 2024 году президент России помиловал 52 осужденных женщины. Среди них, как сообщала URA.RU уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, оказались три уроженки Свердловской области.
