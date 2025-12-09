Логотип РИА URA.RU
Путин рассмотрит списки на помилование заключенных

09 декабря 2025 в 19:54
В 2024 году президент Путин помиловал 52 женщины

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин в преддверии Нового года рассмотрит списки на помилование заключенных. Об этом он сообщил на ежегодном Совете по правам человека.

«Хорошо. Обязательно рассмотрю. А у вас есть какие-то конкретные списки?», — ответил Путин на вопрос члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Евы Меркачевой. Она ответила президенту, что предлагает рассмотреть тех, кто отбывает наказание за нетяжкие и ненасильственные преступления. Прежде всего речь идет о женщинах с детьми и инвалидах.

В 2024 году президент России помиловал 52 осужденных женщины. Среди них, как сообщала URA.RU уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, оказались три уроженки Свердловской области.

