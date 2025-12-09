Новый свердловский вице-губернатор получил еще один важный статус

На конференции свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» произошли кадровые изменения в руководящем составе. В президиум был избран недавно назначенный исполняющим обязанности политического вице-губернатора Свердловской области Василий Козлов, передает корреспондент URA.RU.

По его словам, также новым членом президиума стал руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) Сергей Попилин. Решение было принято единогласно участниками конференции. Козлов сменил в президиуме предшественника Олега Чемезова, который сейчас находится в СИЗО, а Попилин — Данила Тупицу, прежнего руководителя «Молодой гвардии».