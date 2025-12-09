Глава подмосковного Реутова впал в кому: что известно о пострадавшем в ДТП мэре

Глава Реутова попал в ДТП в Нижегородской области Фото: Филипп Науменко / vk.com/id844650448

Мэр города Реутов (Подмосковье), 39-летний Филипп Науменко попал в кому — его госпитализировали после серьезной аварии в Нижнем Новгороде. Врачи борются за его жизнь. Известно, что он начал работу в правительстве, когда ему было 22 года. За свою карьеру он успел побывать и в Мособлдуме, и в правительстве Балашихи, и в правительстве Реутова. Что известно о происшествии с мэром из Подмосковья и о его карьере — в материале URA.RU.

Глава Реутова впал в кому

Глава подмосковного Реутова Филипп Науменко впал в кому. Несколькими днями ранее он попал в серьезную аварию в Нижнем Новгороде. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Науменко экстренно госпитализировали в больницу», — отметил собеседник агентства. Сейчас за жизнь мэра борются специалисты. Официально о произошедшем пока не объявляли.

Науменко находится в реанимации московского НИИ скорой помощи имени Склифосовского после тяжелого ДТП, которое произошло в выходные в Нижегородской области. Об этом сообщает портал MSK1.RU со ссылкой на несколько собственных источников.

По их данным, после аварии в воскресенье, 7 декабря, Науменко в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, а 8 декабря перевезли реанимобилем в московский институт имени Склифосовского, где врачи продолжают бороться за его жизнь.

Биография и карьера

Карьеру в правительстве Науменко начал в 22 года Фото: Филипп Науменко / vk.com/id844650448

Науменко родился 28 декабря 1985 года в Москве. По сведениям MSK1.RU, его отец, Анатолий Науменко, в 1990‑е и 2000‑е годы работал в Мособлдуме. В детские и юношеские годы будущий глава Реутова занимался в спортивной школе «Приалит», где играл в футбол.

В 2002 году Науменко окончил среднюю школу, а в 2007 году — Московский энергетический институт по специальности «Экономика и кредит». Спустя пять лет получил второе высшее образование — юридическое — в РАНХиГС.

С 2007 года, сразу после окончания вуза, начал работу в Мособлдуме в должности советника. Позднее занимал пост первого зампреда Союза садоводов городского округа Балашиха.

В 2014 году был избран депутатом совета депутатов городского округа Балашиха от многомандатного избирательного округа № 3 и возглавил комитет по торговле, бытовым услугам населению и предпринимательской деятельности. В 2017 году вошел в команду главы городского округа Балашиха Сергея Юрова в качестве заместителя по вопросам экономического развития города. По некоторым данным, он занимался вопросами внутренней политики, СМИ, экономического развития, промышленности, науки, предпринимательства и сельского хозяйства. В 2023 году возглавил Реутов, сначала в статусе исполняющего обязанности, а затем как полноправный глава города.

Как Науменко стал мэром

Мэром Реутова Науменко стал в 2024 году Фото: Филипп Науменко / vk.com/id844650448

Филипп Науменко был официально назначен на должность главы администрации городского округа Реутов в январе 2024 года. Решение об утверждении его кандидатуры было принято в ходе голосования на заседании Совета депутатов, состоявшемся в среду, 31 января.

Информация о городе

Город Реутов расположен в Московской области России, непосредственно у восточной границы столицы. Населенный пункт имеет статус города областного значения и образует городской округ Реутов. Он включен в состав московской агломерации. По данным на 2024 год численность населения составляет 112 070 человек.

Награждения и ордена Науменко