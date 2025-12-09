Группа лжесиловиков вымогала наркотики у екатеринбуржца: подробности дела

На скамье подсудимых оказались четыре мужчины Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге посадили группу мужчин, которые представлялись силовики и вымогали наркотики. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

На скамье подсудимых оказались Афид Салаев, Магомед Хабибулаев, Павел Тренихин и Дмитрий Абакиров. Следствие считает, что 9 марта 2023 года первые трое проникли в квартиру к потерпевшему, показали поддельные удостоверения силовиков и обрушились с обвинениями на него. Они заявили жертве, что он якобы причастен к наркотрафику. Чтобы избежать проблем, он должен был отдать им запрещенные вещества. Потерпевший отрицал, что хранит наркотики, тогда ему стали угрожать пистолетом. Он отдал мужчинам 30 тысяч рублей.

На следующий день Тренихин, Хабибулаев и Салаев вновь нагрянули к пострадавшему, но уже вместе с Абакировым. Они избили оппонента, вытащили на балкон, где грозились убить. Опасаясь за свою жизнь, он отдал им сотовый и 40 тысяч рублей.

Продолжение после рекламы