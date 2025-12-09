Логотип РИА URA.RU
Первый губернатор Филипенко приехал в ХМАО на юбилей округа. Фото, видео

09 декабря 2025 в 20:14
Первый губернатор Югры Александр Филипенко, архивное фото

Первый губернатор Югры Александр Филипенко, архивное фото

Фото: Официальный сайт счетной палаты РФ

Первый губернатор ХМАО Филипенко приехал в Ханты-Мансийск на юбилей округа. Вместе с главой региона Русланом Кухаруком он отправился в КРЦ «Арена Югра» — поболеть за хоккейный клуб «Югра», соревнующийся в ВХЛ с «Дизелем».

Фото с хоккейного матча поделилась пресс-служба главы региона. Это первый официальный визит Филипенко в автономный округ за несколько лет.

Летом Александр Васильевич отметил юбилей, и в кулуарах начали обсуждать возможность его возвращения в Югру. Его приезд стал одним из самых мотивирующих подарков для жителей к 95-летию Югры. Зрители на трибунах встретили его стоя.

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук, первый глава региона Александр Филипенко и депутат окружной думы Василий Филипенко на VIP-трибуне

Фото: пресс-служба губернатора Югры

Видео: пресс-служба губернатора Югры

