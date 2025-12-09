Путин назвал историческим фактом то, что Донбасс является территорией РФ
По словам президента, в Россию возвращаются территории, которые исторически были в ее составе
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Возвращенные от Украины территории важны, так как эти земли всегда были частью России. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Об этом он сообщил на ежегодном Совете по правам человека.
«Эти земли всегда были частью России», — объяснил возвращение от Украины территорий российский лидер на заседании, трансляция которого ведет пресс-служба Кремля. Он подчеркнул, что Донбасс — часть России, что подтверждается исторически.
Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию — военным или другим путем, подчеркивая защиту интересов русскоязычного населения и увязывая эти территории со спецоперацией, начатой в 2022 году. Он также говорил, что боевые действия прекратятся, когда украинские войска покинут занимаемые районы. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что детали возможного мирного урегулирования, включая вопрос о выводе ВСУ, должны обсуждаться на переговорах. Российская сторона, при этом, неоднократно сообщала, что готова к мирным переговорам.
