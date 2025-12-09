По словам президента, в Россию возвращаются территории, которые исторически были в ее составе Фото: Роман Наумов © URA.RU

Возвращенные от Украины территории важны, так как эти земли всегда были частью России. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Об этом он сообщил на ежегодном Совете по правам человека.

«Эти земли всегда были частью России», — объяснил возвращение от Украины территорий российский лидер на заседании, трансляция которого ведет пресс-служба Кремля. Он подчеркнул, что Донбасс — часть России, что подтверждается исторически.