Великобритания расширила список санкций против России
09 декабря 2025 в 20:09
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Великобритания сообщила о внесении еще семи пунктов в санкционный перечень в отношении России. Об этом заявило правительство.
