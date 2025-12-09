На курганской трассе произошло смертельное ДТП с фурой. Видео
Авария случилась Мишкинском округе (архивное фото)
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Мишкинском округе (Курганская область) произошло смертельное ДТП на трассе. Погиб пассажир легковушки, которая выехал на встречную полосу и столкнулась с фурой. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция во «ВКонтакте».
«Дорожные полицейские выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего сегодня, 9 декабря, около 15 часов 20 минут. По предварительной информации, водитель иномарки допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с фурой. Погиб пассажир иномарки», — пишут в ГАИ.
Ранее в Мишкинском округе уже происходило смертельное ДТП. Утром 4 декабря на 168-м км федеральной трассы «Иртыш» 54-летний водитель фуры не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди грузовик, погибнув на месте.
- Бывший дорожник09 декабря 2025 20:56Когда уже разделите встречные потоки? Сделайте это и безопасность в разы возрастет. Да, и еще 4 полосы бы тоже надо. Неужели это дороже, чем человеческие жизни.