Авария случилась Мишкинском округе (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Мишкинском округе (Курганская область) произошло смертельное ДТП на трассе. Погиб пассажир легковушки, которая выехал на встречную полосу и столкнулась с фурой. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция во «ВКонтакте».

«Дорожные полицейские выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего сегодня, 9 декабря, около 15 часов 20 минут. По предварительной информации, водитель иномарки допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с фурой. Погиб пассажир иномарки», — пишут в ГАИ.

Ранее в Мишкинском округе уже происходило смертельное ДТП. Утром 4 декабря на 168-м км федеральной трассы «Иртыш» 54-летний водитель фуры не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди грузовик, погибнув на месте.