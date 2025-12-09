В Курской области впервые вручили медали за освобождение региона

Хинштейн вручил медали за освобождение Курской области в день Героя Отечества Фото: Пресс-служба правительства Курской области

В День Героев Отечества, 9 декабря, губернатор Курской области Александр Хинштейн впервые вручил новые региональные медали — «За вклад в освобождение Курской земли». Торжественная церемония прошла в Курске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Ее название говорит само за себя. Уходящий год для Курской земли особенный, потому что слова „защита Отечества“ для курян приобрели вдвойне важный смысл. Именно весной этого года Курская область была полностью освобождена от украинских оккупантов», — отметил Александр Хинштейн на церемонии награждения. Его слова передает пресс-служба правительства Курской области.

Новой медалью были награждены те, кто отличились при освобождении Курской области от украинских захватчиков Фото: Пресс-служба правительства Курской области

Первыми обладателями новой награды стали командиры и военнослужащие частей, отражавших атаки и участвовавших в освобождении населенных пунктов Курской области, участники операции «Поток», сотрудники Росгвардии, добровольцы отряда «БАРС-Курск», а также сотрудники МЧС и пограничного управления. Медалей «За вклад в освобождение Курской земли» также были удостоены командир разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны» Александр Тютерев, разработавший операцию «Поток», и командир отряда специального назначения «Ахмат» Апти Алаудинов.

Продолжение после рекламы

Командир разведывательной группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид охарактеризовал девятимесячные бои за Курскую область как «сотни героических историй». По его словам, «все курское сражение — это одна большая история, а каждый освобожденный населенный пункт — отдельная история». Он подчеркнул, что все проведенные операции носили героический характер, однако наиболее сложной стала операция «Поток». «Те девять месяцев освобождения Курской области — это сотни героических страниц. Мы в очередной раз доказали противнику, что ему не место на нашей земле», — заявил он.

Для медали специально разработан особенный дизайн Фото: Пресс-служба правительства Курской области

Отмечается, что инициативу об учреждении новой награды внес глава области, депутаты Курской областной думы поддержали ее единогласно. Этой медалью будут отмечать тех, кто проявил самоотверженность, мужество и героизм при отражении нападения, освобождении и защите территории Курской области от вторжения ВСУ. Также будут награждены волонтеры, работники ВПК и все те, кто внес свой вклад в спасение людей.