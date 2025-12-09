Пелагея в «платье невесты», Долина в стеклярусе: в чем звезды отметили Новый год в Кремле

Киркоров и Марго Фото: Виктор Васильев

Несмотря на то, что до Нового года еще три недели, артисты уже начали его отмечать. Вчера они встретили его в Кремле. На концерте «Наш Новый год» они радовали хитами и яркими, а порой даже экстравагантными нарядами. Кто и в чем пришел на концерт — в материале URA.RU.

Лариса Долина появилась в Кремле в эффектном платье из искусственного стекляруса, которые сейчас в трендах. Смотрелась Лариса Александровна эффектно. Наряд весь переливался и подчеркивал стройную фигуру Долиной. Всем известно, что певица активно следит за своим весом. Она давно практикует интервальное голодание и позволят себе минимальное количество продуктов даже в разрешенные часы. Общаться с журналистами Долина в этот вечер не стала. После скандала с квартирой она старается избегать повышенного внимания к себе.

Лариса Долина из-за скандала предпочитает не общаться с журналистами Фото: Виктор Васильев

Стройностью в этот вечер поразила и Наталья Подольская. Певица приехала в Кремлевский дворец вместе с мужем Владимиром Пресняковым. На сцену звезда прошла в роскошном платье в пол с оголенным верхом. Зрители восхищались точеной талией певицы. Наталья призналась, что активно занимается спортом и не позволяет себе объедаться. «Совсем ничего не ем», — шутила артистка в разговоре с журналистами.

Продолжение после рекламы

Наталья Подольская и Владимир Пресняков Фото: Виктор Васильев

За кулисами Пресняков с Подольской столкнулись с Филиппом Киркоровым. Увидев поп-короля, Владимир похвалил его за щедрость. Мол, каждый раз он приезжает к ним домой с подарками. «Мы с детства знакомы: с пяти лет», — признался Филипп и округлил глаза, когда Пресняков в шутку сказал ему снимать пальто.

«Мне для тебя ничего не жалко! — подыграл Киркоров и распахнул пальто. — Вы у меня тут оба поместитесь. Какая у вас красивая пара!»

Филипп Киркоров и Марго Фото: Виктор Васильев

К своему выходу на сцену Филипп преобразился. Как известно, у Киркорова самый большой гардероб среди звезд шоу-бизнеса. Дважды в одном наряде он считает ходить дурным тоном.

На сей раз Фил выбрал усыпанный разноцветными камнями пиджак с акцентными плечами в стиле Майкла Джексона. Такие при жизни предпочитал покойный король поп-музыки. В этот вечер сыпал откровениями. «Я — подкаблучник типичный был и есть, — заявил Филипп. — С Аллой главный подкаблучник был».

Лев Лещенко появился в Кремле в классическом костюме. Певец признался, что пока еще не определился, где будет встречать Новый год. Но точно с любимой супругой Ириной — с ней они в следующем году отметят пятидесятилетие совместной жизни. Правда, делиться секретами семейного долголетия Лев Валерьянович не стал. «Очень спешу», — признался артист.

Олег и Родион Газмановы Фото: Виктор Васильев

Олег Газманов, как и Лещенко, выбрал классику. Олег Михайлович за кулисами рассказывал, что уже начал подготовку к юбилею. «В следующем году мне будет 75 лет, — признался артист. — У меня будут большие концерты и тур».

Диана Гурцкая, кажется, уже прочитала, в нарядах каких цветов нужно встречать наступающий год Огненной Лошади. Как известно, женщинам советуют отдавать предпочтение красным, оранжевым, золотым, желтым, сиреневым и зеленым цветам. Диана для концерта выбрала обтягивающее платье золотого цвета. Эффектный нюанс — красивый цветок на груди.

Артистка призналась, что уже продумывает новогоднее меню. На ее столе будут и национальные блюда грузинской кухни. В том числе и знаменитая чача. «Но я ее пить не буду!» — пояснила Диана.

Таисия Повалий Фото: Виктор Васильев

Рассказала Гурцкая и о том, как нужно правильно загадывать желания в новогоднюю ночь. Говорит, что необходимо это делать от души. «Я о материальном в новогоднюю ночь никогда не прошу», — призналась артистка.

Пелагея на сцену вышла в роскошном белоснежном платье с длинным шлейфом с черным поясом на талии. Его некоторые зрители прозвали «платьем невесты». Смотрелась артистка в нем просто превосходно.

Продолжение после рекламы

Пелагея на концерте «Наш Новый год» в Кремле Фото: Виктор Васильев

Таисия Повалий пела в дуэте с Аскаром Абдразаковым. На сцену звезда вышла в платье свободного кроя.

«Сейчас думаю, что подарить мужу и маме на Новый год, — поделилась Таисия. — Мне с подарками угодить просто. Я люблю кремы!»

Анна Семенович в кокошнике на голове напоминала Аленушку. Все, как в старой-доброй сказке: коса до пояса, озорной взгляд и алые губы. Пикантность наряду придавала манящая линия декольте и корсет, усыпанный черным жемчугом.

Анна Семенович на концерте «Наш Новый год» Фото: Виктор Васильев

Слава, которая пела дуэтом с Семенович, поверх своего наряда выбрала внушительную по объему накидку. Она у нее вызвала весьма оригинальные ассоциации.

«Собираю весь мусор, — хохотала артистка. — А потом, одумавшись, рассмеялась: — Подарки, подарки раздаю!»

Певица Слава Фото: Виктор Васильев

Жасмин, как известно, недавно похудела. Поэтому выбрала черный комбинезон с корсетом и укороченным пиджаком серебристого цвета.

Жасмин Фото: Виктор Васильев

Алсу вместе с Евой Власовой — наряды черного цвета. Правда, Алсу «освежила» образ белоснежной рубашкой. А еще — сверкающим галстуком и подобными серьгами.

«Мы с Евой обсуждаем наряды, что на следующую съемку наденем, ночью в основном, — улыбалась исполнительница хита „Эта тема табу“.