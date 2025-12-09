Логотип РИА URA.RU
«Рыбарь» и Дугин попали под новые санкции Великобритании

09 декабря 2025 в 20:51
В новый список санкций, в частности, вошли «Рыбарь» и его руководитель

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Великобритания опубликовала новый список санкций против России. В него, в частности, вошли философ Александр Дугин и военно-аналитический центр «Рыбарь», следует из данных на сайте правительства королевства.

В списке находятся философ Дугин, центр «Рыбарь» и его руководитель Михаил Зинчук. Европейский информресурс «Голос», фонд защиты поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом, а также центр геополитических экспертиз. В санкционном перечне также оказался брюссельский информационный ресурс Euromore.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал URA.RU, что РФ приобрела значительный опыт в преодолении санкций и намерена использовать наработанные механизмы при введении новых ограничительных мер, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие. 

