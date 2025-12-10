В центре Перми продается семейный медицинский центр
Помещение медцентра находится в районе пермского автовокзала
Фото: Илья Московец © URA.RU
В центре Перми в Свердловском районе продается медицинский центр. Стоимость — 32 млн рублей, сообщается на сайте бесплатных объявлений «Авито».
«Продается медицинский центр площадью 175 квадратных метров. Включает шесть кабинетов с современным медицинским оборудованием, процедурные комнаты, два санузла, гардеробная зона. Имеется также комната для приема пищи и хозкомната. Стоимость — 32 млн рублей», — говорится на сайте.
По указанному в объявлении адресу ранее располагался семейный медицинский центр МДС- медицина для семьи, которым управляло ООО «МДС». Общество было зарегистрировано в июле 2024 года.
Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Кукуштан Пермского округа продается бывший пионерский лагерь на берегу реки Бабка. Стоимость — 15 млн рублей, что что сопоставимо с ценой трехкомнатной квартиры в центре краевой столицы.
