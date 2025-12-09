В ХМАО резко потеплеет

Местами в Югре 11 декабря потеплеет до -4 Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре ожидается потепление после сильных морозов. В четверг, 11 декабря, температура поднимется примерно до -4, сообщает окружной Гидрометцентр.

«11 декабря облачно. Небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью -7, -12, местами до -18, днем -4, -9», — сообщают на своем сайте синоптики.

В крупнейших городах ХМАО, согласно данным «Яндекс Погоды», 11 декабря ожидается следующая погода:

Сургут — около -8, ощущается как -14. Ожидается снег;

Нижневартовск — около -9, ощущается как -16. Ожидается снег;

Нефтеюганск — около -8, ощущается как -15. Ожидается снег;

Ханты-Мансийск — от -6 до -7, ощущается как от -13 до -14. Утром ожидается снегопад;