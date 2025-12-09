Автолюбители назвали главные новинки года
Лучшими россияне выбрали машины Lada Iskra и Tank 400
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Lada Iskra и Tank 400 стали победителями шестой автомобильной премии «Новинка года», организованной сервисом «Авто.ру». Об этом сообщили в пресс-службе компании по итогам голосования. Лидеров определяли пользователи сервиса: в этом году они отдали более 260 тысяч голосов за 41 претендента, а также отдельно голосовало экспертное жюри из журналистов профильных изданий.
В компании пояснили, что результаты голосования отражают смещение запросов автолюбителей в сторону практичности и технологии. «Новинка года — это не только про свежие модели, но и про реальные ожидания аудитории. В этом году мы видим устойчивый интерес к практичности, технологичности и доступности: в лидерах оказались автомобили, способные закрывать реальные задачи — от семейных поездок до дальних путешествий и понятной повседневной эксплуатации», — комментирует итоги премии руководитель сервиса «Авто.ру» Ксения Зарецкая.
Список призеров премии «Новинка года»
- Абсолютная новинка года: Lada Iskra, Tank 400, Haval H7;
- семейная новинка года: Tank 400, Hongqi HQ9, Chery Tiggo 9;
- зеленая новинка года: Avatr 11, Exeed Exlantix ES, Geely EX5;
- внедорожная новинка года: Tank 400, Foton Tunland V7, KGM Rexton;
- новинка года для путешествий: Tank 400, Chery Tiggo 9, Jetour T1;
- параллельная новинка года: Skoda Kodiaq, Hyundai Palisade, Xiaomi YU7;
- новинка года. Выбор профессионалов: Lada Iskra, Xiaomi YU7, Avatar 11.
Премия «Новинка года от Авто.ру» с 2020 года проводится ежегодно в формате открытого пользовательского голосования. Участниками становятся автомобили, отобранные по единому критерию: в перечень претендентов включаются только новые модели или машины следующего поколения, которые вышли на российский рынок в период с 1 января отчетного года и до момента начала голосования.
Так, по итогам 2024 года звание «Новинка года» было присуждено внедорожнику Tank 700. В 2023 году главную награду получил кроссовер Geely Monjaro. Ранее лауреатами становились: Omoda C5 в 2022 году, Toyota Land Cruiser в 2021-м и Land Rover Defender в дебютном для премии 2020 году.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.