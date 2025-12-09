Автолюбители назвали главные новинки года

Лучшими россияне выбрали машины Lada Iskra и Tank 400 Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Lada Iskra и Tank 400 стали победителями шестой автомобильной премии «Новинка года», организованной сервисом «Авто.ру». Об этом сообщили в пресс-службе компании по итогам голосования. Лидеров определяли пользователи сервиса: в этом году они отдали более 260 тысяч голосов за 41 претендента, а также отдельно голосовало экспертное жюри из журналистов профильных изданий.

В компании пояснили, что результаты голосования отражают смещение запросов автолюбителей в сторону практичности и технологии. «Новинка года — это не только про свежие модели, но и про реальные ожидания аудитории. В этом году мы видим устойчивый интерес к практичности, технологичности и доступности: в лидерах оказались автомобили, способные закрывать реальные задачи — от семейных поездок до дальних путешествий и понятной повседневной эксплуатации», — комментирует итоги премии руководитель сервиса «Авто.ру» Ксения Зарецкая.

Список призеров премии «Новинка года»

Абсолютная новинка года: Lada Iskra, Tank 400, Haval H7;

семейная новинка года: Tank 400, Hongqi HQ9, Chery Tiggo 9;

зеленая новинка года: Avatr 11, Exeed Exlantix ES, Geely EX5;

внедорожная новинка года: Tank 400, Foton Tunland V7, KGM Rexton;

новинка года для путешествий: Tank 400, Chery Tiggo 9, Jetour T1;

параллельная новинка года: Skoda Kodiaq, Hyundai Palisade, Xiaomi YU7;

новинка года. Выбор профессионалов: Lada Iskra, Xiaomi YU7, Avatar 11.

Премия «Новинка года от Авто.ру» с 2020 года проводится ежегодно в формате открытого пользовательского голосования. Участниками становятся автомобили, отобранные по единому критерию: в перечень претендентов включаются только новые модели или машины следующего поколения, которые вышли на российский рынок в период с 1 января отчетного года и до момента начала голосования.