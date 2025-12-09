«Удалось пробить стену»: челябинский депутат Госдумы Лантратова вступилась за герб России

Инициативу Яны Лантратовой поддержали все традиционные конфессии и фракции Госдумы Фото: пресс-служба депутата Госдумы Яны Лантратовой

Законопроект о защите Государственного герба Российской Федерации, предписывающий сохранение исторически изображенных на нем крестов, единогласно принят в первом чтении Госдумой. Об этом сообщила URA.RU председатель парламентского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова, представляющая в парламенте Челябинскую область.

«Долго боролась, и удалось пробить стену сопротивления. Хочу поблагодарить за поддержку председателя Госдумы Вячеслава Володина, ставших соавторами законопроекта 412 депутатов и, безусловно, всех лидеров фракций», — заявила Лантратова.

По ее словам, ранее в законодательстве не было упоминания об обязательном изображении крестов на гербе страны. Из-за этого появились случаи произвольного искажения герба: кресты затирали, заменяли шариками, ромбиками, а иногда и вовсе провокационно вставляли свастику или другие символы.

Законопроект челябинского парламентария четко прописывает, что герб изображается именно так, как он выглядел на протяжении веков. Со всеми историческими элементами, включая кресты на коронах и державе. В первом чтении его поддержали все депутаты Госдумы, все традиционные религиозные организации России, а также Геральдический совет при президенте РФ и Совет по правам человека.