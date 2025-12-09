Путин: законом об иноагентах не нужно размахивать налево и направо
09 декабря 2025 в 21:03
Российский закон об иноагентах не грозит тюрьмой, в отличие от США, заявил президент РФ Владимир Путин. При этом он призвал «не сходить с ума» и «не размахивать этим мечом налево и направо».
