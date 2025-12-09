Путин: тарифы на ЖКХ повышаются в результате инфляции
09 декабря 2025 в 21:03
Владимир Путин сообщил, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги обусловлен инфляцией. Глава государства подчеркнул, что недопустимо стихийное и бесконтрольное повышение тарифов, ФАС и региональные власти обязаны тщательно контролировать эту сферу.
- Татьяна09 декабря 2025 21:47Прикольно. Какая у нас инфляция разнообразная...
- Любовь09 декабря 2025 21:17Так ведь инфляция 6 %
