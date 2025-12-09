Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Путин: тарифы на ЖКХ повышаются в результате инфляции

09 декабря 2025 в 21:03
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Владимир Путин сообщил, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги обусловлен инфляцией. Глава государства подчеркнул, что недопустимо стихийное и бесконтрольное повышение тарифов, ФАС и региональные власти обязаны тщательно контролировать эту сферу.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (3)
  • Татьяна
    09 декабря 2025 21:47
    Прикольно. Какая у нас инфляция разнообразная...
  • Любовь
    09 декабря 2025 21:17
    Так ведь инфляция 6 %
Добавить комментарий
Следующий материал