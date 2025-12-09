Путин уравнял в правах участников спецоперации

Президент Владимир Путин расширил поддержку участников СВО Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Владимир Путин исправил несправедливость в отношении ветеранов. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 9 декабря он поручил уравнять поддержку бойцов в зонах специальной и контртеррористической операций. Как объяснил URA.RU директор Центра политического анализа Павел Данилин, российским воинам нужен надежный тыл за спиной, именно поэтому глава государства заострил внимание этой теме.

«Боевые действия не отличаются — что в зоне СВО, что в зоне КТО. Из этого надо исходить. Надо исходить из реалий, которые происходят или происходили в жизни в ходе боевых действий, вот из этого надо исходить. А формальные вещи не должны влиять на суть принимаемых нами решений в пользу наших ребят, которые себя не жалеют и защищают интересы России», — заявил Путин.

Путин предложил уравнять поддержку бойцов в зоне СВО и КТО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент также поручил обеспечить поддержку детям, которые родились после гибели отцов в зоне проведения СВО. На заседании СПЧ руководитель автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества» поблагодарила Путина за внимание к семье Солдатовых из Бурятии, которых хотели выселить из служебной квартиры. Главу государства возмутила эта ситуация.

Продолжение после рекламы

«Странно, что кого-то выселяют, членов семей участников специальной военной операции выселяют из жилья. Да какой бы статус ни носило это жилье! Человек на фронте воюет! Что за бред вообще? Это безобразие. Надо разбираться с каждым конкретным случаем: кто это делает, пофамильно надо выявлять этих людей и наказывать соответствующим образом», — подчеркнул президент.

Бойцы ежедневно на фронте рискуют своими жизнями, поэтому им важно, чтобы дома им и их семьям оказывали поддержку, считает политолог Павел Данилин. «Если они такого тыла не чувствуют, то как они будут сражаться достойно. На это обращает внимание глава государства. Нельзя допускать того, чтобы подобные нюансы для воинов, тех, кто на фронтах, могли бы стать проблемой», — отметил он.