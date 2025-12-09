Зеленский ответил Трампу на призыв провести выборы президента
Срок полномочий Зеленского формально окончен 20 мая 2024-го
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «всегда готов», к проведению выборов главы государства. Такой ответ он дал, отвечая на комментарий президента США Дональда Трампа.
«Всегда готов», — цитирует telegram-канал Insider UA украинского президента. Такое заявление он сделал после того, как Трамп заявил, что пришло время вернуть Украине выборный процесс на высшем уровне. По его словам, украинские власти «слишком долго» откладывают проведение президентских выборов, ссылаясь на продолжающийся конфликт.
Британская газета The Guardian со ссылкой на источник писала, что Зеленский «сильно обеспокоен» вероятным поражением в случае выборов президента. Пятилетний срок полномочий Зеленского на посту главы Украины истек 20 мая 2024 года. Тогда в стране должны были пройти выборы, но этого не произошло: президентские выборы не были назначены, а присяга нового лидера не состоялась. Причиной стал режим военного положения, который парламент стал продлевать каждые 90 дней.
Трамп ранее заявлял, что украинские власти используют конфликт для отсрочки выборов, что, по его мнению, ставит под вопрос соответствие Украины демократическим стандартам. Подробнее о том, как Зеленский до сих пор сохраняет статус президента — в материале URA.RU.
- Наталья09 декабря 2025 21:49Если всегда готов, то почему не проводит выборы, а продляет свои "священные" 90 дней? Боится.
- читатель09 декабря 2025 21:25для этого нужно прекратить огонь