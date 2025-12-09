Стало известно, что потеряет Европа в случае изъятия российских активов

В России заявляли, что использование российских активов - акт воровства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранится почти 140 миллиардов евро замороженных российских активов, может лишиться 16 миллиардов евро, если решит изъять замороженные средства ЦБ РФ. Об этом в интервью сообщил гендиректор депозитария по финансовым рискам Гийом Элие.

«Если решение ЕС будет расценено как конфискация российских активов, это сделает Euroclear и его клиентов, инвестирующих в России, уязвимым для юридического преследования и изъятия активов», — сказал Элие в интервью Agence France-Presse. По его словам, депозитарий подчеркивает, что управляет в России активами примерно на 16 миллиардов евро. Он добавил, что предложения Еврокомиссии по гарантиям Бельгии не сняли озабоченности Euroclear по поводу финансовых рисков предложенной Еврокомиссией операции.

Сейчас правительство РФ разрабатывает комплекс ответных мер на возможный сценарий конфискации российских активов на территории европейских стран. Президент Владимир Путин заявил, что конфискация российских активов в Европе будет являться актом воровства.

