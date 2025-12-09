Стало известно, что потеряет Европа в случае изъятия российских активов
В России заявляли, что использование российских активов - акт воровства
Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранится почти 140 миллиардов евро замороженных российских активов, может лишиться 16 миллиардов евро, если решит изъять замороженные средства ЦБ РФ. Об этом в интервью сообщил гендиректор депозитария по финансовым рискам Гийом Элие.
«Если решение ЕС будет расценено как конфискация российских активов, это сделает Euroclear и его клиентов, инвестирующих в России, уязвимым для юридического преследования и изъятия активов», — сказал Элие в интервью Agence France-Presse. По его словам, депозитарий подчеркивает, что управляет в России активами примерно на 16 миллиардов евро. Он добавил, что предложения Еврокомиссии по гарантиям Бельгии не сняли озабоченности Euroclear по поводу финансовых рисков предложенной Еврокомиссией операции.
Сейчас правительство РФ разрабатывает комплекс ответных мер на возможный сценарий конфискации российских активов на территории европейских стран. Президент Владимир Путин заявил, что конфискация российских активов в Европе будет являться актом воровства.
Ранее глава Euroclear Валери Урбен заявляла, что депозитарий готов оспаривать в суде решения Еврокомиссии и Совета ЕС о возможной конфискации замороженных российских активов, объем которых оценивается в 193 млрд евро, из них 180 млрд — средства ЦБ РФ. По ее словам, такие меры могут противоречить международному праву, ударить по зоне евро и спровоцировать ответные шаги России, тогда как в ЕС до сих пор нет единой позиции по использованию этих средств для помощи Украине.
