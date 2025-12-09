Следком РФ возбудил уголовное дело в отношении судьи из Новгородской области
09 декабря 2025 в 21:26
Фото: © URA.RU
Председатель СК РФ инициировал возбуждение уголовного дела в отношении судьи районного суда Новгородской области Дениса Николаева. Ему предъявлено обвинение в получении взятки. Полномочия Николаева были досрочно прекращены. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
