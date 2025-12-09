На Западе рассказали, чем Россия напугала британцев
По данным издания, «Хабаровск» станет ключевой проблемой для ВМФ Великобритании (архивное фото)
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Британский флот в ближайшие годы будет считать российскую атомную подлодку «Хабаровск» одной из главных угроз. Об этом сообщили иностранные журналисты.
«Хабаровск» способен проникать в мировые океаны, оставаясь практически незамеченным, что представляет серьезную угрозу <…>. Это главный вызов будущего для Королевских ВМС», — пишет Financial Times. Издание отмечает, что спуск «Хабаровска» на воду вызвал ажиотаж среди военных экспертов и представителей оборонных ведомств западных стран.
Как указывает газета, российским конструкторам удалось значительно снизить шумность атомных подводных лодок за счет применения новых водометных двигателей, композитного покрытия корпуса и усовершенствованных насосов системы охлаждения реактора. В результате, по оценкам западных специалистов, такие субмарины становятся практически неслышимыми для средств обнаружения.
Ранее британская пресса уже связывала появление «Хабаровска» с заявлениями Владимира Путина о подлодке‑носителе комплексов «Посейдон», называя это для Запада «мрачной реальностью». 29 октября президент сообщал о проведении испытаний аппарата «Посейдон» с ядерной установкой и называл его перехват технически невозможным, а до этого объявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник».
В ноябре на территории судостроительного предприятия АО «ПО „Севмаш“» в Северодвинске состоялась торжественная церемония вывода из цеха атомной подводной лодки «Хабаровск». Руководство мероприятием осуществлял министр обороны России Андрей Белоусов. В церемонии также принял участие главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Александр Моисеев. Что известно о подлодке, которую в США назвали субмариной десятилетия, — в материале URA.RU.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.