На Западе рассказали, чем Россия напугала британцев

По данным издания, «Хабаровск» станет ключевой проблемой для ВМФ Великобритании (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Британский флот в ближайшие годы будет считать российскую атомную подлодку «Хабаровск» одной из главных угроз. Об этом сообщили иностранные журналисты.

«Хабаровск» способен проникать в мировые океаны, оставаясь практически незамеченным, что представляет серьезную угрозу <…>. Это главный вызов будущего для Королевских ВМС», — пишет Financial Times. Издание отмечает, что спуск «Хабаровска» на воду вызвал ажиотаж среди военных экспертов и представителей оборонных ведомств западных стран.

Как указывает газета, российским конструкторам удалось значительно снизить шумность атомных подводных лодок за счет применения новых водометных двигателей, композитного покрытия корпуса и усовершенствованных насосов системы охлаждения реактора. В результате, по оценкам западных специалистов, такие субмарины становятся практически неслышимыми для средств обнаружения.

Продолжение после рекламы

Ранее британская пресса уже связывала появление «Хабаровска» с заявлениями Владимира Путина о подлодке‑носителе комплексов «Посейдон», называя это для Запада «мрачной реальностью». 29 октября президент сообщал о проведении испытаний аппарата «Посейдон» с ядерной установкой и называл его перехват технически невозможным, а до этого объявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник».