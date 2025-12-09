Сенатор от ХМАО получил еще одну статусную должность в преддверии выборов

Сенатор Александр Новьюхов возглавил Общественный совет Арктической зоны при Минвостокразвития Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Югорский сенатор Александр Новьюхов в преддверии выборов 2026 года обрастает статусными должностями. Вдобавок к посту президента ассоциации КМНС и Дальнего Востока он получил и кресло председателя Общественного совета Арктической зоны при Минвостокразвития.

«С коллегами определили фронт работ на будущее и избрали председателя Общественного совета. Им стал сенатор Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Александр Вячеславович Новьюхов», — поделился с подписчиками своего telegram-канала ямальский депутат Эдуард Яунгад.

Источники агентства в политическом истеблишменте отмечают, что Новьюхов, представляющей в Совете Федерации окружную думу ХМАО, таким образом укрепляет свои и без того сильные позиции влиятельного лидера коренных и малочисленных народов Севера. «Ходят слухи, что замена сенатора от представительной власти после выборов 2026 года Югре не грозит», — сообщает инсайдер.

