От дворника до мэра Москвы: как жил Юрий Лужков

Юрий Лужков ушел из жизни шесть лет назад Фото: Лев Леонидович Медведев/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Шесть лет назад, 10 декабря 2019 года ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков — человек, на чьей судьбе отразилась вся новейшая история Москвы. Он руководил столицей с 1992 по 2010 год, его эпоха была яркой, шумной и спорной. URA.RU вспоминает путь политика, навсегда изменившего Москву.

Детство и юность Юрия Лужкова

Юрий Лужков родился в Москве в 1936 году, но все его детские воспоминания были связаны главным образом с Конотопом — небольшим городом на Украине, где он жил у бабушки во время войны. Его отец, Михаил Андреевич, работал инженером в нефтяной отрасли, занимал неплохую должность, но война перечеркнула привычную жизнь. На фронте он попал в плен, и после возвращения карьера Михаила Лужкова рухнула.

В семье будущего мэра часто не хватало денег. Именно поэтому выбор института был продиктован не престижем, а необходимостью: Лужков поступил в Институт нефти и газа имени Губкина. Впоследствии он сам признавался, что не обладал блестящими школьными оценками и не мог рассчитывать на МГУ, но компенсировал это упорством.

Продолжение после рекламы

«Я — барачный ребенок. Родился в ужасных условиях. С шестнадцати лет пошел работать дворником. <...> Жрать нечего было. У меня мышление человеческое, а не желание быть главным. <...> У меня всегда все очень счастливо получалось. Я, не желая карьеры, получал хорошие предложения только потому, что я вкалывал», — признавался Юрий Лужков в интервью «Комсомольской правде».

Юрий Лужков вспоминал свое детство тяжелым Фото: Анастасия Сергеевна Федоренко/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Учеба давалась нелегко. Чтобы платить за жизнь, он работал грузчиком, дворником, чернорабочим. Летом ездил в студенческие стройотряды — и там впервые проявил черты организатора. Лужков быстро брал на себя роль бригадира: умел уладить конфликт, распределить работу, убедить людей идти за ним. Тогда он и понял, что управлять — это способность держать систему под контролем.

Начало карьеры Юрия Лужкова

После окончания института Юлия Лужкова направили в НИИ пластмасс. Там юноша прошел путь от младшего научного сотрудника до руководителя группы, а затем — заметистеля заведующего лабораторией.

В 1970-е Лужков уже руководил подразделением в Минхимпроме, отвечал за новые технологии и внедрение разработок. В те годы складывался его стиль: короткие совещания, жесткие формулировки, ориентация на сроки. Он требовал результатов и с себя, и с других. Эта манера многим не нравилась, но давала ожидаемый эффект.

К концу 1980-х он оказался директором НПО «Химавтоматика» — внушительной структуры, объединившей промышленность, науку и администрирование. Именно в этот период его заметил Борис Ельцин — сначала как энергичного руководителя, затем как человека, который умеет выполнять сложные поручения без проволочек.

Путь Юрия Лужкова к мэрии

В конце советской эпохи политика стремительно менялась, и Лужков оказался в самом эпицентре событий. На рубеже 1980–1990-х он вошел в московские власти — сначала как председатель Москомитета по науке и технике, затем как один из руководителей Моссовета.

Свою известность он заработал, занимаясь реконструкцией коммуникаций, организацией продовольственных складов, борьбой с «черным рынком» товаров. Все это требовало стальных нервов и мгновенных решений. Лужков был одним из немногих, кто справлялся. Ельцин быстро оценил его эффективность.

Решающим моментом стал август 1991-го. После провала ГКЧП московская власть изменилась, и Гавриил Попов вскоре ушел в отставку, назвав своим преемником именно Лужкова, и 6 июня 1992 года указом Ельцина он стал мэром Москвы.

Москва эпохи Лужкова

На посту мэра Лужков воспринимал Москву как огромный производственный комплекс. Он относился к мегаполису не как к культурному центру или политической арене, а как к системе, которую нужно непрерывно модернизировать. Отсюда — бесконечные стройки, реконструкции, расширения дорог, переносы рынков, масштабные инфраструктурные программы.

Продолжение после рекламы

Юрий Лужков стал главным руководителем Москвы в 90-х Фото: Лев Леонидович Медведев/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

За 18 лет в столице было введено огромное количество жилья — по некоторым оценкам, более 60 миллионов квадратных метров. Построены десятки новых развязок, эстакад и тоннелей, обновлены инженерные коммуникации и проложены новые транспортные магистрали. В городе сформировался полноценный торговый сектор, которого раньше не существовало, а также создан современный рынок недвижимости и мощный строительный кластер.

Критики говорили о хаосе, бесконтрольном строительстве и уничтожении исторической Москвы. Сторонники — о том, что город впервые за много лет начал жить не в состоянии упадка, а в состоянии развития.

Также при Лужкове в столице появились московские надбавки пенсионерам, льготы малоимущим, система социальных карт, программы доступного жилья и поддержка молодых семей. Москва превратилась в крупнейший финансовый центр, собирая значительную часть налогов.

«Управлять городом — это не управлять политическими процессами в нем. Это решать иногда неинтересные задачи, начиная, простите, с канализации и заканчивая тончайшими вопросами социальной поддержи», — рассказывал Лужков в интервью «Ведомостям».

Отдельного внимания заслуживает возрождение храмов, городских площадей и символических пространств. Восстановление Храма Христа Спасителя стало знаковым проектом эпохи — одновременно архитектурным и политическим событием.

Политик федерального масштаба

В конце 1990-х Юрий Лужков начал активнее участвовать в федеральной политике. Его позиции в Москве были устойчивыми, и в обществе действительно обсуждалась возможность его участия в президентских выборах. В 1999 году мэр инициировал создание политического блока «Отечество», который затем объединился с движением «Вся Россия» под руководством Евгения Примакова. Альянс стал одной из заметных сил региональных лидеров в преддверии парламентских выборов.

На фоне предвыборной борьбы в федеральных СМИ началась масштабная критика Лужкова, касавшаяся его управленческих решений, экономики Москвы и деятельности аффилированных бизнес-структур. По итогам выборов 1999 года объединенный блок не смог добиться доминирующего результата. Это стало моментом, после которого политическая роль Лужкова на федеральном уровне заметно снизилась.

Последние мэрские годы и отставка

К 2010 году Юрий Лужков занимал пост мэра уже почти два десятилетия, а вокруг столичной администрации сформировались устойчивые экономические и политические связи, крупные городские проекты и связанные с ними бизнес-структуры. Летом того года Москву накрыл тяжелый смог от горящих торфяников, вызвавший широкий общественный резонанс. На фоне экологического кризиса Лужков находился в отпуске, что вызвало волну критики и вопросов к действиям городских властей.

Продолжение после рекламы

Осенью президент Дмитрий Медведев подписал указ об его отставке, указав формулировку «в связи с утратой доверия». Решение стало одним из самых обсуждаемых кадровых событий того времени: глава столицы, долгие годы остававшийся ключевой фигурой в российской политике, покинул должность внезапно и без публичного сопротивления.

Юрий Лужков после ухода с поста мэра

После ухода с поста мэра в 2010 году Юрий Лужков практически сразу покинул политическую повестку. Он открыто говорил, что считает свое увольнение несправедливым, и связывал его с давлением на бизнес его жены, но при этом не предпринимал попыток вернуться во власть. В первые месяцы после отставки он дал несколько резких интервью, однако вскоре выбрал более спокойный образ жизни и редко комментировал российскую политику.

Юрий Лужков ушел с поста мэра в 2010 году Фото: Kremlin.ru/wikipedia.org/CC BY 4.0

Осев в Австрии и Латвии, Лужков увлекся сельским хозяйством. Он активно занимался пчеловодством, создавая пасеки, и даже выступал на профильных конференциях. Эта деятельность стала для него способом дистанцироваться от прежних властных конфликтов и вести жизнь, лишенную публичного давления.

Интервью с ним постепенно становились более мягкими — он спокойно говорил о Москве, ностальгировал, подчеркивая, что сделал все, что мог. Его отставка перестала быть для него конфликтной темой, хотя он никогда не отзывался о ней позитивно.

Также Юрий Лужков писал книги, принимал участие в региональных бизнес-проектах и стал заниматься своей личной жизнью. Этот этап воспринимался им как спокойный финал большой политической карьеры.

Семья и личность Юрия Лужкова

Юрий Лужков был трижды женат. Его первой супругой стала Алевтина, с которой он познакомился еще в студенческие годы. Этот союз оказался недолгим, и детей у пары не было.

Второй брак с Мариной Михайловной Башиловой был гораздо прочнее: в семье родились два сына — Александр и Михаил. Однако супруги Лужкова рано не стало: она умерла в возрасте 54 лет от тяжелого онкологического заболевания печени.

В 1991 году Лужков женился на Елене Батуриной. Этот брак часто привлекал внимание из-за того, что супруга строила крупный бизнес, в то время как Лужков занимался политикой. Несмотря на постоянные попытки СМИ интерпретировать их отношения через призму политики, их союз всегда выглядел устойчивым и закрытым от чужих глаз.

У пары родились две дочери, которых супруги стремились держать подальше от публичности. Все семейное окружение Лужкова отличалось закрытостью: почти не было скандалов, интервью или попыток демонстрировать личную жизнь. Лужков старался оградить детей от внимания, считая, что публичная профессия накладывает слишком много рисков.

Продолжение после рекламы

Отношения Лужкова с Батуриной переживали непростое время в период отставки, когда внимание к их семейной жизни усилилось. Тем не менее они остались вместе, и семья стала для Лужкова главной опорой в последние годы. В интервью он подчеркивал, что считает себя счастливым человеком как муж и отец. В 2016 году супруги обвенчались, отметив четверть века совместной жизни.

Последние дни и смерть Юрия Лужкова

Последние годы жизни Лужкова прошли между Европой и Россией, занимался фермерством, писал мемуары. Он оставался активным, много работал физически, путешествовал и продолжал поддерживать многочисленные контакты. Несмотря на возраст, Лужков выглядел бодрым и не планировал уходить от дел.

В этот период он много говорил о своей любви к Москве, но подчеркивал, что не испытывает желания возвращаться в политику. Его тон в публичных заявлениях стал мягче: вместо прежнего резкого стиля он чаще рассуждал о хозяйстве, экологии и региональных проектах.

В последние годы Юрий Лужков стал далек от политики Фото: Mos.ru/wikipedia.org/CC BY 4.0

В последние годы он проводил много времени на своих пасеках и фермах, воспринимая эту деятельность как новый смысл жизни. После многих лет работы на высоком посту он ценил возможность заниматься делами, не связанными с бюрократией и конфликтами.

«Для человека в любом возрасте, и особенно когда тебе за 80, самое главное — не лечь на диван и не уставиться в телевизор. Это губительно для каждого и в физическом, и в интеллектуальном, и в моральном плане. После перехода в такой режим человек очень быстро уходит из жизни», — откровенничал бывший мэр в интервью «РБК».