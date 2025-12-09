Путин сообщил, что Россия придерживается несомненно придет к логическому завершению СВО Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россия вынуждена завершить войну Киева, которую тот начал против собственного народа, и во что бы то ни стало она доведет спецоперацию до ее логического завершения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. В это время глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что Киев проигрывает на поле боя, о чем говорит освобождение территорий российскими войсками. Он признал, что преимущество всегда было за Россией.

Говоря о перспективах вступления Украины в НАТО, куда так яро просится глава киевского режима Владимир Зеленский, Трамп заявил, что решение было принято еще до президентства Путина. Главное об СВО к вечеру 9 декабря — в материале URA.RU.

Россия закончит войну Украины против своего же народа

РФ достигнет всех целей специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека. По словам российского лидера, РФ вынуждена вооруженным путем завершать начатую Украиной против своего народа в 2014 году войну. Он напомнил, что Киев начал войну против людей, не смирившихся с произошедшим в стране в 2014 году госпереворотом.

Путин наградил участников СВО в Кремле

Российский президент вручил медали «Золотая Звезда» Героям России 9 декабря, в День Героев Отечества. Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Участие приняли более двухсот военных и гражданских. Награжденные отличились при освобождении населенных пунктов на фронте СВО, в испытании боевой техники и обеспечении. Кто поклонился Путину до земли и почему президент едва сдержал слезы — в репортаже собкора URA.RU из Кремля.

Какая цель у ВС РФ после освобождения Красноармейска

Главной задачей группировки войск «Центр» после освобождения Красноармейска является ликвидация окруженных формирований ВСУ в районе Димитрова. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Ранее он сообщал, что ВСУ оказывают упорное сопротивление и пытаются деблокировать свою группировку в Красноармейско-Димитровской агломерации.

Российская армия освободила Остаповское

ВС РФ освободили населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Это удалось сделать успешным действиям подразделений группировки «Восток». Сейчас, в частности, подразделения ВС РФ продолжают вести бои в городской застройке в населенном пункте Родинское, который находится севернее освобожденного Россией Красноармейска.

Из-за удара ВСУ пострадали девять человек, в том числе ребенок

Ночью 9 декабря ВСУ с помощью БПЛА нанесли удар по Чебоксарам Чувашской Республики. В результате действий украинских боевиков пострадали мирные жители, также повреждения получили несколько домов. Известно о девяти пострадавших, среди них есть один ребенок. Кроме того, в ночь на вторник украинскими дронами были совершены удары еще по ряду регионов России. В результате работы российских средств ПВО был уничтожен 121 беспилотник.

Трамп обозначил позицию по Украине

Президент США Трамп рассказал в интервью изданию Politico, что Украина проигрывает на поле боя, о чем говорит отхождение территорий под контроль РФ. Разговаривая на эту тему с журналистом, он заявил: «Вы бы точно не назвали это победой». По словам главы Белого дома, преимущество в украинском конфликте изначально было у России. Он подчеркнул, что Россия намного больше и сильнее Украины. Трамп добавил, что понимание того, что Украина не должна вступить в НАТО, появилось уже давно — еще задолго до правления президента Путина.

США уговаривают Зеленского отказаться от претензий на территории

Администрация Белого дома через своих представителей усилила давление на Зеленского, добиваясь в телефонном разговоре от него согласия на территориальные и другие уступки в рамках возможного мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на украинские источники.

