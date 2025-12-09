Марокканские, зеленые или мини: какие мандарины выбрать в магазинах Кургана

В курганских магазинах перед Новым годом расширился ассортимент мандаринов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мандарины — популярный зимний фрукт, который можно найти в магазинах Кургана. Они отличаются разнообразием сортов, вкусовыми характеристиками и полезными свойствами. Корреспондент URA.RU проверил прилавки и супермаркеты, а также попробовал разные предложения, доступные в городе.

Сорта и особенности

В Кургане в продаже представлено несколько разновидностей мандаринов иностранного происхождения. Поставки идут, в частности, из Китая, Грузии, Египта, Марокко и Турции, а также имеются мини-мандарины и зеленые турецкие плоды.

Китайские мандарины отличаются мягкой кожурой, их легко очищать, косточки, как правило, отсутствуют, вкус сладкий, хотя иногда отмечается легкое послевкусие. Плоды из Грузии, как правило, более крупные, однако имеют жесткую внутреннюю пленку и отличаются кисловатым вкусом.

Египетские мандарины покрыты тонкой кожурой, но внутри могут попадаться косточки. Марокканские фрукты также имеют тонкую кожуру и сладкий вкус, однако их вкусовые качества бывают не всегда стабильными. Турецкие мандарины, как правило, крупные, хорошо очищаются, обладают сладкой мякотью, но при этом внутренняя пленка у них достаточно плотная.

Отдельно выделяются мини-мандарины: это мелкие, очень сладкие плоды, которые нередко используют для украшения десертов. Зеленые мандарины из Турции относятся к плодам среднего размера, при зеленой кожуре имеют оранжевую, сочную мякоть с легкой кислинкой и умеренной сладостью.

Также встречаются мандарины из ЮАР, Абхазии и других стран. Цены варьируются в зависимости от сорта и места покупки. Например, в «Метрополисе» цены колеблются от 169,9 до 249 рублей за килограмм, а в «Магните» можно найти предложения от 104 рублей за килограмм. На Центральном рынке килограмм абхазских мандаринов стоит 200 рублей, а марокканские обойдутся в 300 рублей.

Перед покупкой рекомендуется проверять качество фруктов и уточнять происхождение продукта. Также стоит учесть, что информация о конкретных магазинах и ценах может быстро устаревать. Для актуальных данных стоит проверять информацию на сайтах магазинов или в их приложениях.

Полезные свойства и противопоказания

Мандарины содержат много полезных веществ. В них есть витамин C, который поддерживает иммунитет и помогает бороться с вирусами, а также витамины A, E и группы B, важные для кожи, волос и нервной системы. Лютеин защищает глаза от УФ-излучения и снижает риск помутнения хрусталика, клетчатка улучшает работу кишечника и пищеварение. Кроме того, мандарины богаты минералами (кальцием, магнием, калием, железом), эфирными маслами и флавоноидами с противовоспалительным и антимикробным действием, содержат гесперидин с антиоксидантными свойствами и синефрин, который может ускорять обмен веществ и уменьшать аппетит.

Однако этим фруктом нужно употреблять с осторожностью. Цитрусовые часто вызывают аллергию, поэтому при склонности к таким реакциям мандарины лучше ограничить. При язве желудка и гастрите с повышенной кислотностью они могут ухудшать состояние из ‑за усиления выработки желудочного сока. Людям с сахарным диабетом важно учитывать их высокий гликемический индекс. Фруктовые кислоты способны повреждать зубную эмаль, поэтому после мандаринов рекомендуется прополоскать рот водой.

Советы по выбору