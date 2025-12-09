В Росавиации рассказали о работе аэропорта Домодедово в условиях введенных ограничений
Аэропорт Домодедово работает в условиях ограничений воздушного пространства
09 декабря 2025 в 22:08
Аэропорт Домодедово вернулся к работе
Фото: Илья Московец © URA.RU
Аэропорт Домодедово продолжает работу в условиях временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в Росавиации.
«В связи с введением временных ограничений аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами. Возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.
