Общество

Транспорт

В Росавиации рассказали о работе аэропорта Домодедово в условиях введенных ограничений

Аэропорт Домодедово работает в условиях ограничений воздушного пространства
09 декабря 2025 в 22:08
Аэропорт Домодедово вернулся к работе

Фото: Илья Московец © URA.RU

Аэропорт Домодедово продолжает работу в условиях временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в Росавиации.

«В связи с введением временных ограничений аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами. Возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.

