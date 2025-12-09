Мэр Челябинска Лошкин открыл четвертый центр помощи для участников СВО

Глава Челябинска Лошкин встретился с ветеранами СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Челябинска Алексей Лошкин в День Героев Отечества встретился с ветеранами боевых действий и руководителями общественных объединений и открыл еще один центр психологической помощи для участников СВО и их семей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«Это уже четвертая такая площадка в городе, она расположена на улице Красной, 48. Сеть центров создают для комплексной поддержки военных и их родных, а также для их включения в общественную жизнь», — сообщила пресс-служба мэрии Челябинска.

По словам главы города, в центрах психологической помощи бойцам помогают восстанавливаться и социализироваться, прийти в себя, а их близким — обрести душевную опору. «Участники СВО занимаются воспитанием молодежи, беседуют с ранеными в госпиталях, чтобы показать: после ранения или увечья жизнь не заканчивается», — отметил Лошкин.

Продолжение после рекламы

На встрече с градоначальником присутствовали матери двух бойцов, награжденных орденами Мужества посмертно. Ирина Ватутина возглавляет «Движение мам и жен Героев земли Уральской», Татьяна Соколова — благотворительный фонд «Мамины руки». Участники обсудили сложности адаптации военнослужащих к мирной жизни, кризисы в семьях, а также обменялись опытом по организации взаимной поддержки.

Для работы центров привлекают специалистов и используют современное оборудование. Закуплены аудиовизуальные комплексы «ДИСНЕТ», которые используют для психологической разгрузки, мобилизации внутренних ресурсов человека и оценки его эмоционального состояния. В штате четырех площадок — 25 психологов и клинических психологов, а также юристы и методисты.

Кроме того, центры принимают на производственную и преддипломную практику студентов вузов. Будущие специалисты получают опыт работы с семьями военнослужащих и ветеранами в реальных условиях.