Дед Мороз и Снегурочка в Тюменской области: сколько стоит часовое выступление аниматоров

Тюменцы массово заказывают Деда Мороза и Снегурочку на праздник
09 декабря 2025 в 22:41
К Новому году тарифы на услуги аниматоров могут резко вырасти из-за спроса

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В преддверии новогодних праздников жители Тюменской области активно заказывают услуги аниматоров в образах Деда Мороза и Снегурочки для корпоративов, детских утренников и других торжественных мероприятий. Эксперты «Авито Услуг» рассказали URA.RU, что в ноябре стоимость часового выступления таких артистов начинается от 3 000 рублей — как в Тюмени, так и в области.

«В преддверии новогодних праздников жители Тюменской области стали активнее искать аниматоров в образах Деда Мороза и Снегурочки. Эксперты Авито Услуг изучили стоимость подобных услуг в регионе в ноябре 2025 года и выяснили, что выступление сказочных героев обходится от 3 000 рублей», — рассказали специалисты.

За ноябрь текущего года спрос на аниматоров в образе Деда Мороза увеличился в 3,4 раза по сравнению с октябрем, а на Снегурочек — в 3,5 раза. При этом предложение услуг выросло в 2,5 раза. Окончательная цена зависит от формата мероприятия, длительности программы, опыта исполнителя и дополнительных опций. Ближе к Новому году тарифы могут повыситься из ‑за сезонного всплеска спроса и высокой загруженности артистов.

