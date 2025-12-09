Дед Мороз и Снегурочка в Тюменской области: сколько стоит часовое выступление аниматоров

К Новому году тарифы на услуги аниматоров могут резко вырасти из-за спроса Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В преддверии новогодних праздников жители Тюменской области активно заказывают услуги аниматоров в образах Деда Мороза и Снегурочки для корпоративов, детских утренников и других торжественных мероприятий. Эксперты «Авито Услуг» рассказали URA.RU, что в ноябре стоимость часового выступления таких артистов начинается от 3 000 рублей — как в Тюмени, так и в области.

