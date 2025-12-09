Дед Мороз и Снегурочка в Тюменской области: сколько стоит часовое выступление аниматоров
К Новому году тарифы на услуги аниматоров могут резко вырасти из-за спроса
В преддверии новогодних праздников жители Тюменской области активно заказывают услуги аниматоров в образах Деда Мороза и Снегурочки для корпоративов, детских утренников и других торжественных мероприятий. Эксперты «Авито Услуг» рассказали URA.RU, что в ноябре стоимость часового выступления таких артистов начинается от 3 000 рублей — как в Тюмени, так и в области.
«В преддверии новогодних праздников жители Тюменской области стали активнее искать аниматоров в образах Деда Мороза и Снегурочки. Эксперты Авито Услуг изучили стоимость подобных услуг в регионе в ноябре 2025 года и выяснили, что выступление сказочных героев обходится от 3 000 рублей», — рассказали специалисты.
За ноябрь текущего года спрос на аниматоров в образе Деда Мороза увеличился в 3,4 раза по сравнению с октябрем, а на Снегурочек — в 3,5 раза. При этом предложение услуг выросло в 2,5 раза. Окончательная цена зависит от формата мероприятия, длительности программы, опыта исполнителя и дополнительных опций. Ближе к Новому году тарифы могут повыситься из ‑за сезонного всплеска спроса и высокой загруженности артистов.
