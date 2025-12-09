«Эффект Долиной»: раскрыты подробности дела задержанного главы «рабочего дома» в Екатеринбурге

Михаил Арзамасцев от дачи показаний отказался Фото: Илья Московец © URA.RU

Задержанного бизнесмена, главу «рабочего дома» Михаила Арзамасцева из Екатеринбурга обвиняют в мошенничестве при сделке по покупке небольшой комнаты в общежитии. При этом следствие не представило защите доказательства ущерба, который якобы причинил Арзамасцев потерпевшему. Его защитник — адвокат Вячеслав Астафьев — подозревает, что в данном случае имеется «эффект Долиной».

Ранее URA.RU писало, что против Арзамасцева возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в особо крупном размере). Следствие считает, что Арзамасцев якобы мог отобрать имущество у лица, который устроился в его «рабочий дом», и переоформить на себя. Однако показания потерпевшего вызывают серьезные сомнения у Вячеслава Астафьева, поскольку, по его словам, сделка проводилась нотариусом и никем не оспаривалась.

«Арзамасцеву предъявлено обвинение только по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Эпизод касается давно состоявшейся и никем не оспоренной сделки по продаже небольшой комнаты в общежитии. Доказательств причинения ущерба данной сделкой следствие защите не представило. Здесь имеют место гражданско-правовые отношения, в которые полиция не в праве вмешиваться, и такие споры рассматриваются в судах», — заявил URA.RU адвокат Вячеслав Астафьев.

По его словам, Арзамасцев всегда являлся по вызовам полицейских, не скрывался от них и предоставлял им сведения о своей предпринимательской деятельности. «Однако он был задержан рано утром в квартире, когда спал. При встрече с защитником пояснил, что его избили в присутствии понятых и несовершеннолетнего ребенка. По требованию защиты Арзамасцеву проведено медосвидетельствование — повреждения зафиксированы. Грубое отношение усугубило хроническое заболевание Арзамасцева, ему потребовалась медицинская помощь. Мы подали жалобу на действия полиции», — отметил Астафьев.

От дачи показаний Арзамасцев отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. «Защита считает обвинение необоснованным и полагает, что ажиотаж вокруг ситуации создан с целью повлиять на суд, чтобы Арзамасцева заключили под стражу и вынудить его признать обвинение. Сам он имеет многочисленные поощрения за помощь участникам СВО и людям оказавшимся в сложной жизненной ситуации. У него крепкие семейные отношения, есть несовершеннолетний ребенок и легальный бизнес. Распространенные в СМИ фотографии, якобы о роскошной жизни Арзамасцева, защита не подтверждает и считает, что сомнительные фотографии распространены с целью дискредитировать Арзамасцева», — заключил защитник.