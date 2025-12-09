Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Более 150 пассажиров «Уральских авиалиний» застряли в Ереване на 16 часов

09 декабря 2025 в 22:39
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Самолет не допускают ко взлету из-за погоды

Самолет не допускают ко взлету из-за погоды

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Более 150 туристов из РФ застряли в ереванском аэропорту из-за 16-часовой задержки рейса «Уральских авиалиний». Отправление борта в Москву неоднократно переносилось из-за сильного загрязнения воздуха. Уральская транспортная прокуратура занялась проверкой инцидента.

«Транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса (Ереван — Москва — прим. URA.RU). При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — указано в telegram-канале ведомства.

Ранее пострадавшие россияне сообщили, что в течение семи часов сотрудники авиакомпании не выходили к ним на связь и не предоставляли питание. Это информация распространяется в соцсетях.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал