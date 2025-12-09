Правительство выпустило новый пакет мер по защите россиян от мошенников

Перечень касается международных звонков и авторизации по биометрии Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В России подготовили второй по счету пакет мер по защите граждан от онлайн и телефонных мошенников, в него вошли около 20 мер. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

«Правительство подготовило второй „пакет“ мер по защите граждан от мошенников. В него вошли около 20 инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью. Среди них — запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов. Эта мера снизит риски телефонного мошенничества», — рассказал вице-премьер Григоренко, его слова приводят в аппарате правительства.

Кроме того, в рамках второго пакета мер прорабатываются новые способы восстановления доступа к порталу «Гослуги», в том числе с помощью биометрии через личное обращение в МФЦ. А еще вводятся ограничения по количеству банковских карт для клиента.

