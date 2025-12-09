В ХМАО вручили государственные и региональные награды выдающимся жителям округа

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук вручил государственные и региональные награды более чем 50 жителям округа в преддверии 95-летия региона. Торжественная церемония состоялась в Ханты-Мансийске, сообщила пресс-служба окружного правительства. Среди награждаемых медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени депутат думы ХМАО, президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева и депутат думы Сургутского района Оразхан Калиев.

«Я хочу поблагодарить всех югорчан, что мы создали такой замечательный округ, как много мы сделали за эти 95 лет. Я здесь 50 лет и вижу эту динамику: как развивалось здравоохранение, которое стало на уровне самых передовых стран, образование, энергетика, технические вузы. Поэтому я хочу всех поблагодарить за это», — цитируют слова Белоцерковцевой в telegram-канале «Югра Z Официально».