Взрывы, землетрясения и теракты: самые громкие происшествия, которые потрясли мир в 2025 году

В России в 2025 году произошли несколько серьезных ЧП, среди которых были террористические действия ВСУ — подрывы мостов в Брянской и Курской областях, обрушение дома в Саратове, где люди оказались под завалами. В этом году на Камчатке произошло и сильнейшее землетрясение магнитудой 8,7 баллов, из-за чего был риск одного из самых страшных природных явлений — цунами. Были также массовые ДТП и авиакатастрофы. Как, например, с Ан-24, которая унесла жизнь 49 человек.

Трагедии происходили и за пределами России. Так, пожар в Калифорнии (США) унес стер с Земли тысячи домов. А весной на США обрушились торнадо, из-за которых погибли десятки человек. В Индии пассажирский поезд столкнулся с грузовым, а в Германии с рельсов сошел поезд. Главные происшествия и трагедии, которые потрясли Россию и мир в 2025 году — в материале URA.RU.

Россия

Теракты ВСУ

В ночь на 1 июня в Брянской области рухнул автомобильный мост прямо на пассажирский поезд. В результате пострадали 71 человек, из них 44 были госпитализированы, включая восьмимесячного малыша.

Той же ночью был подорван мост в Курской области, в результате чего произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда. Оба инцидента СК России квалифицировал как теракт. Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец тогда заявил, что подрыв этим мостов — целенаправленная провокация со стороны Украины.

В Саратове взорвался газ, люди оказались под завалами

25 июля в жилом доме в Саратове на улице Блинова, 2 произошел взрыв. Тогда шестеро человек погибли, а пострадали семеро. Всех жильцов дома эвакуировали. По словам очевидцев, звук взрыва услышала даже глухая бабушка, а осколки разлетелись на 30 метров. Взрывная волна задела даже соседние дома, в рядом стоящих частных зданиях выбило окна.

Сильнейшее землетрясение на Камчатке

Летом на Камчатке произошло землетрясение магнитудой около 8,7. Это самое сильное сейсмическое событие на Дальнем Востоке с 1952 года.

Сразу после землетрясения было объявлено предупреждение о цунами. Впоследствии уточнили, что угрозы цунами для черты Петропавловска-Камчатского нет. При этом на побережье Камчатки зафиксировали резкое отступление воды от линии берега. В акватории в районе Петропавловска-Камчатского отмечалась волна высотой до четырех метров, однако основной удар пришелся на Северо-Курильск: водой были затоплены порт и рыбоперерабатывающий завод.

В ночь на 31 июля на Камчатке зафиксировали 11 новых подземных толчков. Самый мощный афтершок (повторный сейсмический толчок) магнитудой 6,7 произошел утром в 178 км от Петропавловска-Камчатского, сообщили тогда в Геофизической службе РАН.

Хакерская атака на «Аэрофлот»

В июле произошел сбой информационной системы авиакомпании «Аэрофлот». Из-за того произошла задержка и отмена рейсов в аэропорту Шереметьево. В Генпрокуратуре тогда сообщили, что этот сбой был вызван хакерской атакой. Было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 4 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Позже стало известно, что крупную авиакомпанию атаковала группировка Silent Crow, уничтожив около 7000 серверов и украв больше 20 ТБ данных. URA.RU переговорило с хакером Сергеем Вакулиным, который сообщил, что на скриншотах, которые опубликовала группировка, видно, что хакеры действительно получили доступ к базам данных с пассажирами авиакомпании.

Страшные аварии с автобусами в Крыму и Калмыкии

24 марта на трассе, соединяющей Симферополь и Евпаторию, рейсовый автобус марки ЛиАЗ, принадлежащий компании «Крымтроллейбус» и управляемый водителем 1963 года рождения, врезался в припаркованный грузовик КамАЗ, который перевозил зерно. В результате произошедшего погибли шесть человек, еще 28 пострадали. Прибывшим на место спасателям пришлось деблокировать людей.

19 мая в Юстинском районе Республики Калмыкия на 1211-м километре автодороги Москва — Тамбов — Волгоград — Астрахань произошла еще одна авария. В результате лобового столкновения грузовика с автобусом погибли семь человек, еще 11 пострадали. Микроавтобус следовал по маршруту Волгоград-Астрахань. За рулем был 40-летний житель Волгоградской области.

Самолет унес жизни почти полсотни человек

В июле в Амурской области после сильного ночного урагана пропал с радаров пассажирский самолет Ан-24, выполнявший регулярный рейс по маршруту Благовещенск — Тында. На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Спустя два месяца после катастрофы был опубликован предварительный отчет Международного авиационного комитета (МАК) о крушении Ан-24 авиакомпании «Ангара» под Тындой в Амурской области 24 июля 2025 года, где зафиксированы последние слова экипажа. Запись оборвалась за секунды до катастрофы. Соболезнования выразили многие известные люди, в том числе и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

США

Крупный пожар в Калифорнии

В районе Пасифик Палисейдс в январе на протяжении нескольких дней бушевал крупный пожар. Он произошел из-за засухи и сильного ветра. Тысячи человек были эвакуированы.

По меньшей мере тогда погибло 10 человек. Более 2000 строений тогда сгорели, среди которых были дома голливудских звезд, был введен режим бедствия. Самым крупным из пяти пожаров стал на Palisades Fire — он охватил почти 20 тысяч акров (почти 80 квадратных километров).

Крупный пожар в Лос-Анджелесе мог косвенно произойти из-за украинской поддержки, так как еще в 2022 году пожарный департамент США передавал Киеву лишнее оборудование. Об этом тогда заявил банкир и писатель Джон Лефевр.

Торнадо в семи штатах

В марте на штаты Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури и Техас в США обрушились несколько торнадо. Тогда погибло минимум 32 человека. Как тогда сообщало издание ABC, торнадо и штормы угрожали приблизительно 138 миллионам человек. Помимо этого, экстремальные погодные условия привели к распространению лесных пожаров.

Самолет столкнулся с вертолетом

В конце января пассажирский самолет American Airlines потерпел крушение после столкновения с военным вертолетом и упал в реку Потомак в Вашингтоне. На борту находились 64 человека, в том числе фигуристы из России. Все они погибли, пишет «Лента.ру».

Китай

Крупнейший за 17 лет пожар

В конце ноября в жилом комплексе Гонконге пожар охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации Wang Fuk Court.

Пожар начался в первом здании, а затем распространился. Трагедия унесла жизни как минимум 160 человек. По данным СМИ, этот пожар стал крупнейшим в Гонконге за 17 лет.

Сильные ливни в Пекине

В конце июля в китайской столице прошли сильные ливни. Как сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти, в результате них погибли 30 человек. До этого власти Китая объявили наивысший уровень экстренного реагирования для борьбы с наводнениями в Пекине.

Другие страны

27 июля в городе Биберах (федеральная земля Баден-Вюртемберг, Германия) вблизи границы с Францией произошла крупная железнодорожная авария — с рельсов сошел региональный экспресс, следовавший по маршруту через лесной массив. Об этом сообщало агентство Bild. Региональный пассажирский поезд перевозил около 100 человек. Известно, что три человека погибли, еще несколько пострадали, пишет MK.ru.