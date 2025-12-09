В курганских школах станет больше преподавателей из числа священников
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В школах Курганской области намерены увеличить количество педагогов из числа священнослужителей. Об этом сообщает пресс-служба епархии.
«Уроки, прошедшие в первой четверти, показали большой интерес школьников к занятиям. Также были получены положительные отзывы от родителей учеников, педагогов и руководства школа. В перспективе планируется увеличить количество преподающих священников», — сообщает пресс-служба Курганской епархии.
По инициативе губернатора Вадима Шумкова 19 священнослужителей Курганской митрополии с сентября были трудоустроены в общеобразовательные школы на должности «советник директора по воспитательной работе». Они ведут уроки на темы патриотизма, семейных отношений и традиционных духовно-нравственных ценностей во всех классах.
Ранее заместитель губернатора по социальной политике Наталья Кирилова сообщала, что в регионе планируют расширить курс по воспитанию детей с участием священнослужителей, основываясь на первом положительном опыте. Власти региона также инициируют издание федерального курса по воспитанию детей.
