В курганских школах станет больше преподавателей из числа священников

В школах Курганской области станет больше учителей-священников

В школах Курганской области намерены увеличить количество педагогов из числа священнослужителей. Об этом сообщает пресс-служба епархии.

«Уроки, прошедшие в первой четверти, показали большой интерес школьников к занятиям. Также были получены положительные отзывы от родителей учеников, педагогов и руководства школа. В перспективе планируется увеличить количество преподающих священников», — сообщает пресс-служба Курганской епархии.

По инициативе губернатора Вадима Шумкова 19 священнослужителей Курганской митрополии с сентября были трудоустроены в общеобразовательные школы на должности «советник директора по воспитательной работе». Они ведут уроки на темы патриотизма, семейных отношений и традиционных духовно-нравственных ценностей во всех классах.

