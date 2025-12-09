Захарова: Британия превзошла саму себя в санкциях против Дугина
Дочь Александра Дугина погибла в результате теракта
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что введением санкций против российского политолога Александра Дугина Великобритания «превзошла саму себя». Так она отреагировала на решение Лондона включить Дугина и основанный им Центр геополитической экспертизы в национальный санкционный список в рамках антироссийских ограничений.
«Британия превзошла саму себя... Раньше они спонсировали и чествовали террористов. Теперь еще начали преследовать жертв террористов», — сказала Захарова РИА Новости. В этом контексте она напомнила, что семья Дугина фигурирует в делах, которые российские власти официально квалифицировали как теракты.
Александр Дугин в британских документах указан как политический философ и руководитель аналитического центра. Его дочь Дарья Дугина погибла в августе 2022 года в Подмосковье в результате подрыва автомобиля; Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как террористический акт. ФСБ РФ заявляла о причастности к нападению украинских спецслужб, украинские власти на уровне официальных лиц такую причастность отрицали.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.