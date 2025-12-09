Захарова: Британия превзошла саму себя в санкциях против Дугина

Дочь Александра Дугина погибла в результате теракта Фото: Роман Наумов © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что введением санкций против российского политолога Александра Дугина Великобритания «превзошла саму себя». Так она отреагировала на решение Лондона включить Дугина и основанный им Центр геополитической экспертизы в национальный санкционный список в рамках антироссийских ограничений.

«Британия превзошла саму себя... Раньше они спонсировали и чествовали террористов. Теперь еще начали преследовать жертв террористов», — сказала Захарова РИА Новости. В этом контексте она напомнила, что семья Дугина фигурирует в делах, которые российские власти официально квалифицировали как теракты.