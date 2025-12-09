Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Труп в кабинке туалета обнаружили на жд-станции Екатеринбурга

В Екатеринбурге на станции ВИЗ нашли труп в кабинке туалета
09 декабря 2025 в 23:02
По предварительным данным, на жд-станции скончался мужчина

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На железнодорожной станции ВИЗ в Екатеринбурге, по предварительным данным, в кабинке туалета обнаружили мертвым мужчину. Об этом URA.RU рассказал источник в оперативных службах.

«По предварительным данным, мужчине стало плохо. Когда его обнаружили, он был весь синим. Сотрудники охраны вызвали скорую помощь и позвонили в полицию», — сообщил собеседник агентства.

По данным URA.RU, на месте уже работают сотрудники правоохранительных органов. Они разбираются в произошедшем. 

Агентство обратилось за комментариями в пресс-службы транспортного СУ СК и Свердловской железной дороги (СвЖД). Ответ от ведомства ожидается, а в СвЖД отказались от общения по данной теме.

