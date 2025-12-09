Труп в кабинке туалета обнаружили на жд-станции Екатеринбурга
По предварительным данным, на жд-станции скончался мужчина
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
На железнодорожной станции ВИЗ в Екатеринбурге, по предварительным данным, в кабинке туалета обнаружили мертвым мужчину. Об этом URA.RU рассказал источник в оперативных службах.
«По предварительным данным, мужчине стало плохо. Когда его обнаружили, он был весь синим. Сотрудники охраны вызвали скорую помощь и позвонили в полицию», — сообщил собеседник агентства.
По данным URA.RU, на месте уже работают сотрудники правоохранительных органов. Они разбираются в произошедшем.
Агентство обратилось за комментариями в пресс-службы транспортного СУ СК и Свердловской железной дороги (СвЖД). Ответ от ведомства ожидается, а в СвЖД отказались от общения по данной теме.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!