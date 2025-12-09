ПВО за шесть часов уничтожила 38 беспилотников

«ПВО с 14.00 до 20.00 мск уничтожила 38 украинских дронов. Среди них 21 — над территорией Брянской области, семь над территорией Московского региона, в том числе четыре, летевших на Москву , шесть — над Калужской, два — над Белгородской, два — над Тульской областью», — передали в военном ведомстве.