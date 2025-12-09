FT: Трамп хочет достичь договоренностей по Украине к Рождеству
Трамп хочет достичь договоренностей по Украине быстро
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп надеется достичь договоренностей по мирному соглашению на Украине к Рождеству, передает Financial Times. По словам официальных лиц, проинформированных о ходе переговоров, посланники Белого дома дали президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько дней на ответ по поводу предложенного мирного соглашения, требующего признать территориальные потери.
«Источник, знакомый с предложенными Киеву сроками, сообщил, что Трамп надеется на заключение соглашения „к Рождеству“, — пишет британская газета. При этом FT подчеркивает, что президент Украины сообщил своим европейским коллегам, что в ходе двухчасового телефонного разговора в субботу спецпредставитель Трампа Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер настоятельно требовали от него принятия быстрого решения.
Президент США ранее раскритиковал политику Украины по поводу проведения выборов, заявив, что «их время пришло». Глава Белого дома при этом жестко высказался в адрес своего коллеги с Украины, назвав его торгашом, которому придется принять новые политические реалии. Кто мог бы стать возможным преемником нынешнего президента Украины — в материале URA.RU.
