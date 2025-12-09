FT: Трамп хочет достичь договоренностей по Украине к Рождеству

Трамп хочет достичь договоренностей по Украине быстро Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп надеется достичь договоренностей по мирному соглашению на Украине к Рождеству, передает Financial Times. По словам официальных лиц, проинформированных о ходе переговоров, посланники Белого дома дали президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько дней на ответ по поводу предложенного мирного соглашения, требующего признать территориальные потери.

«Источник, знакомый с предложенными Киеву сроками, сообщил, что Трамп надеется на заключение соглашения „к Рождеству“, — пишет британская газета. При этом FT подчеркивает, что президент Украины сообщил своим европейским коллегам, что в ходе двухчасового телефонного разговора в субботу спецпредставитель Трампа Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер настоятельно требовали от него принятия быстрого решения.