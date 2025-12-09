ЦБ: в России замедлились темпы роста зарплат

Зарплаты стали расти медленнее на фоне сокращения дефицита кадров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Напряженность на российском рынке труда постепенно снижается и на фоне этого падают темпы роста зарплат. Такой вывод содержится в декабрьском выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды», подготовленного Банком России.

«Конкуренция за работников на рынке труда постепенно ослабевает. Это транслируется в замедление роста заработных плат, который сокращает разрыв с темпами роста производительности», — сказано в публикации ЦБ. По оценке Центрального банка, сближение темпов прироста заработной платы с ростом производительности труда будет способствовать уменьшению устойчивого инфляционного давления.

Регулятор указывает, что замедление роста трудовых доходов ограничивает расширение потребительского спроса. Вместе с тем в октябре зафиксировано ускорение потребления домохозяйств, во многом обусловленное временным всплеском продаж автомобилей на фоне ожидавшегося повышения утилизационного сбора и налога на добавленную стоимость.

