В Курганской области пешеход погиб на железной дороге

В Курганской области на железной дороге погиб пешеход. Трагедия случилась в Шумихинском округе. Об этом сообщает окружная администрация.

«В начале декабря на территории Шумихинского муниципального округа зарегистрирована гибель пешехода на железнодорожных путях. Не ходите по путям: тормозной путь поезда — до километра, машинист не успеет остановить состав, даже если заметит человека, идущего по рельсам. Помните, что пассажирский поезд весом 500 тонн (а грузовой — пять тысяч тонн), идущий со скоростью 100-120 км/час, за одну секунду преодолевает 30 метров. А пешеходу, для того чтобы перейти через железнодорожный путь, требуется не менее пяти-шести секунд», — сообщается в telagram-канале администрации Шумихинского округа.

Всего в Курганской области с начала года, по данным пресс-службы ЮУЖД, были травмированы 13 человек. Особую тревогу вызывает нахождение на железной дороге подростков, которые устраивают опасные игры. От наезда подвижного состава и удара током в регионе были травмированы двое несовершеннолетних.

