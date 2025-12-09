Зеленский признал, что у Украины нет шансов попасть в НАТО

Зеленский признает, что ни США, ни прочие страны не видят Украину в альянсе Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что у страны сейчас нет реальных шансов вступить в НАТО. Об этом он рассказал журналистам.

«Мы реалисты. Мы действительно хотим в НАТО — это справедливо. Но мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран пока не видят Украину в альянсе. И Россия, безусловно, никогда не будет нас видеть там», — сообщил Зеленский журналистам, его слова приводит «Общественное».