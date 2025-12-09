В Перми за 40 миллионов рублей выставили на продажу стоматологическую клинику

Новый владелец сможет запустить бизнес в работу сразу после покупки (архвное фото) Фото: Алиса Курганская © URA.RU

В центре Перми на продажу выставлена стоматологическая клиника «32 Практика». На сайте бесплатных объявлений указано, что за готовый бизнес собственник запросил 40 млн рублей.

«Продается стоматологическая клиника „32 Практика“. Адрес: Комсомольский проспект, 28а (пятый этаж бизнес-центра „Lencom“ — прим. URA.RU). Цена: 40 000 000 рублей», — написано на портале «Авито».

Помещение площадью 562 квадратных метра находится в аренде. Среди оборудования, которое входит в стоимость, значатся установки Planmeca, хирургический стол Brumaba, свет, наркозно-дыхательный аппарат Draeger с мониторами, аппараты для седации «Матрикс», а также компьютерный томограф Planmeca 3D classic.

Новому владельцу также достанется весь инструментарий и мебель. В помещении клиники имеются все необходимые коммуникации и кондиционеры. Для удобства пациентов предусмотрены две зоны ожидания — детская и взрослая, а также переговорная комната.