Глава Тюмени передал 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны поздравление от участников СВО
Мефодию Гаврилову 1 декабря исполнилось 100 лет
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В День героев Отечества мэр Тюмени Максим Афанасьев посетил почетного гражданина города, ветерана Великой Отечественной войны Мефодия Гаврилова. Во время визита глава Тюмени передал ветерану поздравление от участников специальной военной операции.
«Несколько месяцев назад именно Мефодий Гаврилович выступил инициатором написания письма поддержки нашим военным. Ему было важно в год 80-летия Великой Победы показать значимость сохранения исторической памяти», — рассказал глава города в своем telegram-канале.
Военнослужащие ответили ему проникновенным поздравлением, в котором выразили искреннюю признательность. Таким образом они присоединились к акции «Марафон звонков героям», стартовавшей 9 декабря по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора. Письмо ветерана будет передано на постоянное хранение в музей батальона «Тобол». Мефодий Гаврилов уже готовит ответное послание, 1 декабря ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 100 лет.
