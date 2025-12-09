Глава Тюмени передал 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны поздравление от участников СВО

Мефодию Гаврилову 1 декабря исполнилось 100 лет Фото: Размик Закарян © URA.RU

В День героев Отечества мэр Тюмени Максим Афанасьев посетил почетного гражданина города, ветерана Великой Отечественной войны Мефодия Гаврилова. Во время визита глава Тюмени передал ветерану поздравление от участников специальной военной операции.

«Несколько месяцев назад именно Мефодий Гаврилович выступил инициатором написания письма поддержки нашим военным. Ему было важно в год 80-летия Великой Победы показать значимость сохранения исторической памяти», — рассказал глава города в своем telegram-канале.